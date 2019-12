Actualidade

Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter foi sentido na noite de sábado nas ilhas do Faial e do Pico, informou hoje o centro de vigilância sismovulcância dos Açores.

De acordo com informações avançadas pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 20:13 (21:13 em Lisboa), com epicentro a cerca de 33 quilómetros a oeste de Capelo, na ilha do Faial, que desde novembro tem registado um aumento da atividade sísmica.

O comunicado do CIVISA refere que o sismo foi sentido "com intensidade máxima IV da escala de Mercalli Modificada" nas freguesias do Capelo, Castelo Branco e Feteira, no concelho de Horta, ilha do Faial.