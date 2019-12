Actualidade

O sismo registado hoje na ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, provocou a morte de uma criança, presa numa casa que desabou, e dezenas de feridos, segundo as autoridades policiais locais.

O terramoto provocou a morte de uma menina de seis anos da cidade de Matanao, na província de Davao do Sul, no sul das Filipinas, que "não conseguiu sair de casa, que desabou devido ao terremoto", divulgaram as autoridades locais em comunicado.

O sismo provocou também "várias dezenas de feridos", segundo a polícia, que anunciou que as buscas estavam em andamento no edifício mais danificado que fica junto a um mercado não muito longe do epicentro do terremoto, a 90 km sul de Davao, a principal cidade da ilha.