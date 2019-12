Actualidade

O treinador do Sporting, Jorge Silas, valorizou hoje a evolução da equipa sob o seu comando, que subiu de nono para quarto classificado na I Liga de futebol, e assegurou que os 'leões' lutam ainda por todas as competições.

"Quando chegámos, tínhamos oito equipas à nossa frente. Agora temos três, com a possibilidade de termos só duas no final da jornada. Depois, é continuar a olhar para cima, a nossa temporada não está acabada. Em sete jornadas, passámos de nono para quarto e, se ganharmos, podemos passar para terceiro. Quem acha que com 63 pontos por disputar está tudo decidido em termos de liga, se calhar está muito distraído", afirmou.

Com efeito, sem nunca utilizar a palavra título no discurso, Jorge Silas deixou implícito que o objetivo no campeonato continua de pé para os jogadores e a equipa técnica, apesar dos atuais 16 pontos de diferença para o líder Benfica, que tem mais um jogo, e dos nove em relação ao segundo classificado, o FC Porto.