O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reforçou hoje a convicção de que a equipa vai ser campeã portuguesa de futebol e sustentou essa ideia em dois pilares, a qualidade e o trabalho.

Na conferência de antevisão da partida com o Tondela, a contar para a 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o técnico dos 'dragões' definiu o objetivo e explicou as suas palavras.

"A minha convicção baseia-se em dois pilares: na qualidade e no trabalho. A qualidade que existe no plantel e o trabalho que realizamos em conjunto. Os outros não perderem pontos tem a ver com eles. O que tenho de fazer é não perder mais pontos até final do campeonato", referiu.