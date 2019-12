Actualidade

Um projeto luso-espanhol de gestão sustentável de bancos naturais de bivalves, que se iniciou em 2017, tem permitido desenvolver metodologias para a produção e repovoamento daquelas espécies marítimas na Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira, no Algarve.

"Tem como objetivo final o desenvolvimento de metodologias que permitam garantir ou promover a gestão sustentada dos bivalves, da pescaria de bivalves", salientou o coordenador do projeto Venus, Miguel Gaspar, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em declarações à agência Lusa, Miguel Gaspar contou que o projeto se divide em várias ações, entre as quais o repovoamento das espécies de pé de burrinho e conquilha no golfo de Cádis.