Actualidade

A polícia indonésia deteve dois homens suspeitos de fazer parte de um grupo que furta e comercializa animais em extinção, durante uma operação na qual apreenderam vários leões, leopardos bebés e dezenas de tartarugas.

Um dos suspeitos, identificado apenas como Yatno, foi detido no sábado em Pekanbaru, capital da província de Riau, depois de ser apanhado a transportar caixas suspeitas para uma lancha atracada num porto no distrito de Dumai, informaram no domingo as autoridades indonésias.

A polícia encontrou várias caixas contendo quatro leões bebés, um leopardo e 58 tartarugas.