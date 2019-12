Actualidade

O Algarve tem apenas um psiquiatra da infância e adolescência no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e no Alentejo existem só dois, mostrando grandes disparidades no acesso a cuidados de saúde mental em Portugal.

Segundo um relatório do Conselho Nacional de Saúde que hoje vai ser divulgado, o número de psiquiatras aumentou globalmente no SNS nos últimos quatro anos, mas ainda há muitas desigualdades geográficas, tanto na psiquiatria de adultos como na da infância e adolescência.

Sob o título "Sem Mais Tempo a Perder", o documento do Conselho Nacional sobre saúde mental aponta para uma concentração de especialistas em psiquiatria na faixa litoral entre Lisboa e Porto e destaca que há ainda "maior escassez" no SNS de outros profissionais de saúde mental, como psicólogos, terapeutas e técnicos de serviço social.