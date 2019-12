Actualidade

O Senegal está a falhar na proteção de milhares de crianças vítimas de abusos nas escolas corânicas do país, segundo um relatório divulgado hoje e que propõe um roteiro para acabar com a exploração a que são sujeitas.

O relatório "Estas crianças não pertencem às ruas: roteiro para acabar com o abuso e exploração dos 'talibé' no Senegal" defende que o Governo do Senegal não foi "suficientemente longe no combate aos abusos crónicos e generalizados, à exploração e à negligência" que afeta milhares de crianças que vivem em escolas corânicas (daaras) em todo o país.

O documento da organização Human Rights Watch e da Plataforma senegalesa para a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos (PPDH) tem por base um outro, divulgado em junho, e que concluiu que mais de 100 mil rapazes entre os 05 e os 15 anos continuam sujeitos à mendicidade forçada, castigos físicos, abusos sexuais e negligência no Senegal.