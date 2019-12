Macau/20 anos

A visita do Presidente chinês no 20.º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), cujo programa é ainda desconhecido, obrigou ao reforço da segurança no território, numa semana marcada por detenções e denúncias de ameaças a jornalistas.

A poucos dias das celebrações no território pouco ou nada se sabe sobre o programa oficial, mas são crescentes os relatos de medidas adicionais de segurança das autoridades nas fronteiras que obrigaram a reduzir as ligações de e para Hong Kong, de inspeções policiais, mas também de ameaças a repórteres denunciadas pela Associação de Jornalistas de Macau (AJM), tudo antes da chegada do Presidente chinês, Xi Jinping.

A associação garantiu que "muitos jornalistas locais foram ameaçados por pessoas não identificadas", que as avisaram para a forma como se deveriam expressar e agir, a poucos dias das cerimónias que assinalam os 20 anos da passagem da administração de Macau de Portugal para a China, para as quais estão inscritos mais de 650 profissionais dos 'media', com as autoridades do território a declararem no sábado que a primazia da cobertura será dada aos repórteres provenientes do interior da China.