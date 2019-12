Tancos

A decisão do Conselho de Estado sobre o pedido de autorização para que o primeiro-ministro, António Costa, deponha como testemunha no caso de Tancos é antecedida por audiência do próprio, de acordo com o regimento deste órgão.

"A deliberação sobre autorização para que um membro do Conselho de Estado seja perito, testemunha ou declarante", como determina o respetivo estatuto, "será necessariamente precedida de audiência do membro do Conselho em causa, efetuada pelo Presidente da República ou pelo próprio Conselho", lê-se no regimento.

Depois dessa audiência, é possível "a vontade do órgão ser apurada através de consulta escrita dirigida a cada um dos seus membros", sendo que nestas decisões "o membro do Conselho de Estado a que respeitem não poderá votar", estabelece a mesma lei, no artigo 12.º.