OE2020

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, considerou hoje "insuficiente" a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), não adiantando, contudo, se os bloquistas vão viabilizar o documento no parlamento.

"O Bloco de Esquerda, daquilo que é conhecido e daquilo que conhece, considera a proposta insuficiente", disse Catarina Martins, em declarações aos jornalistas, à porta de uma empresa de calçado de São João da Madeira, no distrito de Aveiro, que fechou portas na passada semana, atirando para o desemprego 55 funcionários.

Para a líder bloquista, a proposta do OE2020 "é insuficiente na resposta às reformas, é insuficiente na resposta às pensões, é insuficiente na resposta aos serviços públicos".