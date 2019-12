Actualidade

A bailarina e coreógrafa portuguesa Águeda Sena morreu no domingo, aos 92 anos, vítima de cancro, disse hoje à agência Lusa o biógrafo e amigo da artista António Laginha.

Maria do Céu Águeda Camacho de Sena Faria (Águeda Sena), que nasceu em 16 de junho de 1927, em Lisboa, morreu no domingo à noite, no Hospital de Cascais, "vítima de doença oncológica prolongada".

Numa entrevista à Lusa, em 2006, a bailarina, coreógrafa, atriz e professora Águeda Sena contou que sempre se interessou não só pela dança e pelo teatro, mas pelas artes em geral, um gosto incutido pela mãe boliviana, Celsa Camacho Quiroga, e pelo pai, o pedagogo, escritor e professor catedrático António Faria de Vasconcelos.