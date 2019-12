Actualidade

O Presidente da República comprometeu-se hoje a passar o "Entrudo Chocalheiro" com os Caretos de Podence, no concelho transmontando de Macedo de Cavaleiros, no dia 23 de fevereiro, referindo que antes terá uma visita à Índia.

Marcelo Rebelo de Sousa assumiu este compromisso no Palácio de Belém, em Lisboa, no final de uma receção à Associação do Grupo de Caretos de Podence, com a qual quis homenagear esta tradição que na semana passada foi classificada como património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO.

Enquanto cumprimentava a comitiva que regressou da Colômbia, onde foi anunciada a decisão da agência das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura, o chefe de Estado foi convidado para o "Entrudo Chocalheiro" do próximo ano e referiu que em meados de fevereiro irá à Índia, acertando uma data para depois do seu regresso.