OE2020

O Governo optou por manter inalterados os escalões de rendimento do IRS em 2020, mas vai atualizar os respetivos limites em 0,3%, um valor igual ao proposto para a atualização dos salários dos funcionários públicos.

De acordo com uma versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2020, a que a Lusa teve acesso, o limite do primeiro escalão de rendimentos coletável (que corresponde ao rendimento bruto menos uma dedução específica de 4.014 euros por contribuinte) avança de 7.091 euros anuais para 7.112 euros.

Já o intervalo do segundo escalão, que atualmente está balizado entre os 7.091 e 10.700 euros anuais, passa a abranger rendimentos coletáveis anuais entre 7.112 e 10.732 euros, enquanto o limite superior do escalão seguinte aumenta de 20.260 para 20.322 euros.