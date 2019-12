OE2020

A proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2020 prorroga a atribuição do subsídio social de desemprego a desempregados de longa duração com mais 52 anos de idade e a majoração do subsídio para famílias de desempregados ou monoparentais.

Uma versão preliminar do documento, que hoje será entregue no parlamento, e a que a Lusa teve acesso, define a "condição especial de acesso ao subsídio social de desemprego subsequente" e a "majoração do montante do subsídio de desemprego e do subsídio por cessação de atividade".

Para beneficiarem do subsídio social subsequente, os desempregados tinham de ter, pelo menos, 52 anos à data do desemprego inicial.