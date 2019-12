Actualidade

O programador cultural luso-descendente Emmanuel Demarcy-Mota foi nomeado para a presidência da Temporada Cruzada França-Portugal 2021-2022, e o curador João Pinharanda para comissário geral da parte portuguesa nesta iniciativa dos dois países, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado conjunto dos ministérios dos Negócios Estrangeiros (MNE) e da Cultura, as nomeações incluem ainda Victoire Bidegain Di Rosa, para a parte francesa desta iniciativa anunciada em julho de 2018, pelo Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, e pelo primeiro-ministro António Costa.

A Temporada Cruzada França-Portugal, que terá lugar em simultâneo nos dois países de julho de 2021 a fevereiro de 2022, contará com uma programação comum pluridisciplinar, nos territórios dos dois países, nas áreas da cultura, da educação, da economia, do desporto e do turismo.