OE2020

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) confirma que o novo Hospital Central da Madeira, obra orçada em cerca de 340 milhões de euros, vai ser cofinanciado em 50% pelo Governo da República, como reclamava a região.

O apoio financeiro "correspondente a 50 % do valor da construção, fiscalização da empreitada e aquisição de equipamento médico e hospitalar do futuro Hospital Central da Madeira" vai ser assegurado pelo Governo da República "em cooperação com os órgãos de governo próprio da Região Autónoma da Madeira".

De acordo com a versão preliminar da proposta de OE2020, a que a Lusa teve acesso, o apoio financeiro vai ter em conta a "candidatura a projeto de interesse comum, nos termos de resolução do Conselho de Ministros e de protocolo a celebrar entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da Região Autónoma da Madeira".