Actualidade

A ministra da Saúde garantiu hoje que a saúde mental vai ser "claramente uma prioridade" da atual legislatura, que será refletida na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano.

A criação de equipas comunitárias de saúde mental para a infância, adolescência e também para tratamento de adultos é uma das apostas do Governo nesta área, indicou a ministra Marta Temido durante a apresentação do relatório do Conselho Nacional de Saúde sobre saúde mental.

"A saúde mental vai ser claramente uma prioridade desta legislatura e as recomendações do Conselho Nacional de Saúde estão muito em linha com as preocupações da nossa ação governativa e com o que vão ser as nossas prioridades, desde logo a questão das equipas comunitárias de saúde mental", afirmou a ministra aos jornalistas no final da sessão de apresentação do documento, que decorreu em Lisboa.