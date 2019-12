OE2020

Os rendimentos prediais obtidos nos programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos acessíveis vão ficar isentos de tributação em IRS e em IRC, segundo a versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

No âmbito da isenção de tributação em Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) e em Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC), os rendimentos isentos são "obrigatoriamente englobados" para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos, quando o sujeito passivo - pessoas singulares ou coletivas que aufiram rendimentos em território português - opte pelo englobamento dos rendimentos prediais.

De acordo com a versão preliminar da proposta de OE2020, a que a Lusa teve acesso, esta isenção de tributação aplica-se aos "programas de iniciativa municipal que tenham por objeto contratos de arrendamento e subarrendamento habitacional por um prazo mínimo de arrendamento não inferior a cinco anos e cujo limite geral de preço de renda por tipologia não exceda o definido" nas tabelas relativas aos limites de renda aplicáveis no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível.