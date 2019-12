Actualidade

O analista da Economist Intelligence Unit (EIU) que segue a economia de Macau considerou hoje à Lusa que a ideia de Pequim transformar o território num centro financeiro arrisca aprofundar a dependência económica do setor do jogo.

A ideia de lançar uma bolsa de valores de Macau, encorajando os grandes casinos a dispersarem capital em bolsa, "poderia, ironicamente, aprofundar a dependência do território do setor do jogo, já que o desempenho do mercado ficaria ligado ao crescimento das receitas dos casinos", disse Nick Marro, em declarações à Lusa.

O analista da EIU reagia assim à proposta que Pequim deverá avançar nos próximos dias sobre o aprofundamento da vertente financeira de Macau, criando uma bolsa de valores imobiliários, garantindo terras para Macau se desenvolver na China continental e conferindo-lhe políticas favoráveis ao setor financeiro em pé de igualdade com Hong Kong.