OE2020

O Governo vai criar no próximo ano o Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, especialmente dedicado aos territórios fora das áreas metropolitanas, no valor anual de 15 milhões de euros.

De acordo com uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020, o programa PROTransP tem vista "à descarbonização da mobilidade e à promoção do transporte público", sendo o seu financiamento assegurado através da verba consignada ao Fundo Ambiental.

De acordo com o documento a que a Lusa teve acesso, os membros responsáveis pela área das Finanças e pela área do Ambiente e da Ação Climática determinam as regras aplicáveis ao PROTransP, através de despacho, a publicar até 30 dias após a publicação da lei.