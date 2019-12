OE2020

Os contratos destinados à promoção de habitação acessível ou pública ou alojamento estudantil vão ficar excluídos da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, segundo uma versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Introduzindo uma alteração à lei de organização e processo do Tribunal de Contas (TdC) - lei n.º 98/97, de 26 de agosto --, o Governo propõe que "os contratos e demais instrumentos jurídicos que tenham por objeto a prestação de serviços de elaboração e revisão de projeto, fiscalização de obra, empreitada ou concessão destinada à promoção de habitação acessível ou pública ou o alojamento estudantil" fiquem isentos da fiscalização prévia.

Além destes, as isenções desta fiscalização devem integrar os "contratos-programa, acordos e ou contratos de delegação de competências, e respetivos atos de execução, celebrados entre autarquias locais, bem como entre uma autarquia local e uma entidade do setor empresarial local, por via dos quais sejam transferidas competências, constituído mandato para a sua prossecução ou assumido o compromisso de execução de determinadas atividades ou tarefas", de acordo com a versão preliminar a que a Lusa teve hoje acesso.