OE2020

A Região Autónoma dos Açores vai receber, em 2020, cerca de 293 milhões de euros, mais 8,6 milhões do que este ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

De acordo com uma versão preliminar do OE2020, a que a Lusa teve acesso, o Estado vai atribuir 293.870.013 euros aos Açores, que recebeu 285.209.167 euros este ano.

Do valor total, 189.593.557 euros são transferidos nos termos do artigo 48.º (transferências orçamentais) da Lei das Finanças das Regiões das Autónomas e 104.276.456 euros nos termos do artigo 49.º (fundo de coesão para as regiões ultraperiféricas) da mesma lei.