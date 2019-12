Actualidade

O Sporting goleou hoje o Santa Clara por 4-0, com 'bis' do brasileiro Luiz Phellype, e subiu ao terceiro lugar da I Liga de futebol, após o jogo da 14.ª jornada disputado em Ponta Delgada.

No Estádio de São Miguel, Luiz Phellype marcou os dois primeiros golos dos 'leões', aos 40 e 47 minutos, com Bolasie (54) e Bruno Fernandes, de grande penalidade, aos 60, a fecharem o resultado.

Com a oitava vitória no campeonato, o Sporting supera o Famalicão e ascende à terceira posição, com 26 pontos, a 13 do líder Benfica e a seis do FC Porto, que ainda hoje defronta o Tondela, enquanto os açorianos, que não vencem há sete jornadas, são 15.º, com 14 pontos.