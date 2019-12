OE2020

As freguesias vão receber o montante global de 223,7 milhões de euros como subvenção geral através do Orçamento do Estado para 2020, segundo uma proposta preliminar a que a agência Lusa teve hoje acesso.

A proposta, que prevê um mapa com a distribuição do montante por cada uma das freguesias, atribui a estas autarquias o montante global de 223.712.058 euros, quando no orçamento aprovado para o corrente ano o montante global para as freguesias se tinha fixado em 208.125.685 euros, menos 15,5 milhões de euros do que o agora proposto para 2020.

Ainda de acordo com o documento, o montante global das transferências previstas para as freguesias do município de Lisboa para 2020, de acordo com a lei que estabeleceu a reorganização administrativa das freguesias lisboetas, é de 73.164.456 euros (para 2019 foi aprovado o valor de 72.455.319 euros).