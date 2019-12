OE2020

O primeiro-ministro considera que a proposta de Orçamento hoje entregue no parlamento é de continuidade face às políticas da anterior legislatura, apresentando "um reforço substancial" do investimento público, com a saúde a assumir-se como a principal prioridade.

Esta posição consta de um vídeo gravado pelo primeiro-ministro, publicado no site oe2020.gov.pt logo após o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, ter procedido à entrega da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 na Assembleia da República.

Num recado dirigido às bancadas de esquerda no parlamento, António Costa começa por defender que o Orçamento do próximo ano pode caracterizar-se como sendo de "continuidade das boas políticas" e que "está atento às necessidades do presente e olha para o futuro".