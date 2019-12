Actualidade

A curta-metragem de animação "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", da realizadora portuguesa Regina Pessoa, está entre as 10 finalistas que concorrem à nomeação para os Óscares de Hollywood, anunciou hoje a organização daqueles prémios cinematográficos.

Num comunicado que elenca os filmes finalistas de nove categorias, entre as quais Melhor Filme Internacional - à qual Portugal candidatou "A Herdade", de Tiago Guedes, que ficou de fora dos escolhidos -, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas refere que foram elegíveis 92 filmes na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação, sendo agora selecionados 10, dos quais sairão os cinco nomeados, a revelar no dia 13 de janeiro.

Nomeada para um prémio Annie, em novembro, a curta de 13 minutos tem vindo a arrecadar distinções a nível internacional, tendo sido duplamente premiada no Festival Internacional de Animação de Annecy, com o Prémio Especial do Júri e o Prémio para a Melhor Música Original, da autoria do compositor canadiano Normand Roger.