A gestora e historiadora de arte Conceição Amaral foi nomeada para presidente do conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), em Lisboa, e começará funções no início de 2020, revelou hoje à agência Lusa fonte oficial.

De acordo com a mesma fonte do gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, a violinista Anne Vitorino d'Almeida e o economista Alexandre Miguel Santos vão manter-se no conselho de administração do Opart, organismo que gere o Teatro Nacional de São Carlos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e a Companhia Nacional de Bailado.

Conceição Amaral, 53 anos, irá substituir André Caldas, que tinha entrado como presidente do Opart em junho deste ano, com a nova administração, e saiu em outubro, quando foi indigitado para secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.