OE2020

O Governo prevê que o Plano Ferrovia 2020 execute, para o ano, 250 milhões de euros de investimento, de um total de 2,2 mil milhões de euros até 2023, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado.

"No setor dos transportes, destacam-se os investimentos do Plano Ferrovia 2020, com montantes que deverão ascender a cerca de 2,2 mil milhões de euros até 2023, dos quais em 2020 se deverão concretizar 250 milhões de euros" lê-se no Relatório que acompanha o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2020), publicado esta noite.

"Salientam-se as ligações internacionais Sul e Norte, com elevados montantes já em execução ou em fase de concurso de 480 milhões de euros até 2023 com uma previsão de execução de 202 milhões de euros em 2020", detalha ainda o OE2020.