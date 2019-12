OE2020

O Governo prevê, na proposta de Orçamento do Estado para 2020, um excedente de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, "o primeiro excedente orçamental da era democrática", mantendo a previsão do défice de 0,1% este ano.

"A materialização de um saldo orçamental positivo é um resultado histórico de equilíbrio das contas públicas, sem paralelo no período democrático português", indica o Governo no Relatório do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Na proposta de OE entregue na segunda-feira na Assembleia da República o executivo melhora assim a estimativa de um saldo orçamental nulo, que constava no Projeto de Plano Orçamental enviado à Comissão Europeia em 15 de outubro, e que era uma previsão pior em três décimas face ao excedente de 0,3% projetado no Programa de Estabilidade, apresentado em abril.