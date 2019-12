OE2020

O Governo vai destinar do Orçamento do Estado para 2020 mais de 31 milhões de euros para as instituições de ensino superior para cobrir os custos da descida da propina máxima, segundo dados do Ministério do Ensino Superior.

Em setembro, a propina máxima dos alunos do ensino superior baixou de 1.068 euros anuais para 856 euros, ou seja, menos 212 euros anuais.

O anúncio da medida, feito pelo Governo no início do ano, foi acompanhado pela promessa de não prejudicar as instituições de ensino superior, que contam com a verba das propinas como uma das principais fontes de rendimento.