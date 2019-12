OE2020

A subida da dedução dos filhos até aos três anos, de 126 para 300 euros a partir do segundo dependente, e a atribuição de isenção parcial de IRS aos jovens que iniciem atividade vão custar 49,3 milhões de euros.

De acordo com o Relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), que o Governo entregou esta segunda-feira no parlamento, o aumento das deduções do IRS com filhos menores de três anos terá, em 2020, um impacto de 24,3 milhões de euros na receita deste imposto.

Desde 2016 que é atribuída uma dedução fixa de 600 euros por cada dependente, sendo este valor acrescido de 126 quando se trate de crianças com idade inferior a três anos.