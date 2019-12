OE2020

O Estado vai transferir mais de 300 milhões de euros para os municípios no âmbito da descentralização de competências nas áreas da educação, saúde e cultura, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2020.

"O processo de descentralização em curso prevê para 2020 a transferência de um valor superior a 300 milhões de euros de competências da administração direta e indireta do Estado que passam a ser asseguradas pela administração local nas áreas da educação, saúde e cultura", lê-se no relatório da proposta de OE2020 que o Governo entregou na segunda-feira na Assembleia da República.

No documento, o Governo reitera a necessidade de consolidar o processo de descentralização, salientando que "a aposta numa administração pública de proximidade traduz-se na efetiva transferência de competências para as autarquias locais, dotando-as dos meios necessários e adequados".