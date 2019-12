OE2020

O Governo pretende aperfeiçoar os programas de preparação olímpica e paralímpica e o combate ao racismo e violência no desporto, assim como à dopagem e à manipulação de resultados, de forma a afirmar Portugal no contexto desportivo internacional.

Segundo o Relatório que acompanha a Proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), entregue na segunda-feira no parlamento, a afirmação de Portugal no contexto desportivo internacional constitui um "objetivo macro para os próximos anos".

Assim, vai ser dada prioridade a uma série de ações estratégicas, desde logo, o apoio ao desporto de alto rendimento, através do aperfeiçoamento dos programas de preparação olímpica e paralímpica, com base na avaliação dos mesmos.