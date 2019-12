OE2020

O Governo prevê um crescimento de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), uma décima abaixo do estimado anteriormente.

"Para 2020 perspetiva-se que a economia portuguesa continue em expansão, pelo sétimo ano consecutivo, prevendo-se um crescimento real do PIB de 1,9% (crescimento idêntico ao do ano anterior)", indica o Relatório que acompanha a proposta do OE2020.

"Este crescimento está em linha com o previsto na última atualização do Programa de Estabilidade 2019-2023", apresentado em abril, acrescenta o executivo.