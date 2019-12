OE2020

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020 prevê uma despesa total consolidada de 523,4 milhões de euros, na área do Ministério da Cultura, com mais de metade destinada à RTP, segundo o documento.

De acordo com a proposta, este valor global "corresponde a um crescimento de 16,7%, face à execução estimada de 2019", e inclui a contribuição para a comunicação social, nomeadamente a indemnização compensatória da RTP, que volta a ultrapassar os 250 milhões de euros.

Na estrutura de distribuição da despesa, "a medida Cultura representa 43,9% do total", enquanto a Comunicação Social "representa cerca de 55,4%", "resultante inteiramente do orçamento da Rádio e Televisão de Portugal", lê-se no documento.