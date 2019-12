OE2020

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) defendeu hoje que, para 2020, a manutenção do crescimento real previsto pelo Governo tem "riscos descendentes", devido à incerteza económica internacional e às tensões comerciais.

"Para 2020, o perfil de manutenção do crescimento real considerado pelo MF [Ministério das Finanças] comporta riscos descendentes, tendo em conta a incerteza que persiste no panorama económica a nível internacional e a manutenção das tensões comerciais, que têm sido prejudiciais para o crescimento dos principais parceiros comerciais de Portugal, aliados à vulnerabilidade da economia portuguesa a choques externos", lê-se no parecer do CFP sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Segundo a entidade presidida por Nazaré da Costa Cabral, no geral, o cenário macroeconómico do Ministério das Finanças "não difere significativamente" das projeções para a economia portuguesa das instituições de referência, "não obstante a previsão de um ritmo de crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] real e FBCF [Formação Bruta de Capital Fixo] em 2020, ligeiramente mais elevados".