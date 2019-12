OE2020

O Governo estima que a receita com contribuições e quotizações para a Segurança Social aumente 6,3% no próximo ano, atingindo 19,5 mil milhões de euros, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

De acordo com o Relatório que acompanha a proposta orçamental entregue na segunda-feira no parlamento, o crescimento resulta sobretudo dos efeitos da evolução positiva do emprego, com o Governo a estimar uma redução da taxa de desemprego de 6,4% em 2019 para 6,1% em 2020.

Para a evolução da receita de contribuições e quotizações contribuirá ainda o ritmo de crescimento real do PIB (1,9%), bem como "medidas de eficácia na declaração e cobrança de contribuições e na cobrança de dívida e de modernização do sistema de segurança social".