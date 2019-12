OE2020

O Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) tem em 2020 um reforço de 25%, para cerca de 130 milhões de euros, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado entregue na segunda-feira no parlamento.

De acordo com a proposta, em 2020 "o montante das receitas a consignar ao Fundo Ambiental para financiamento do PART nos transportes públicos é de 129.702.727 milhões de euros, com produção de efeitos em 01 de janeiro".

O PART contou com 104 milhões de euros do Fundo Ambiental no Orçamento do Estado (OE ) para 2019, para que Áreas Metropolitanas (Lisboa e Porto) e Comunidades Intermunicipais (CIM, associações de municípios do restante território continental) adotassem medidas de redução tarifária nos transportes públicos nos respetivos territórios.