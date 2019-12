OE2020

O Governo inscreveu na proposta orçamental uma despesa de 338 milhões de euros com a atualização extraordinária das pensões, um valor semelhante ao de 2019, revela o Relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2020.

Apesar de a medida não constar de forma explícita na proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) entregue pelo Governo no parlamento na segunda-feira, a verba para aumentos extra está inscrita num dos quadros do Relatório que acompanha a proposta orçamental.

No quadro das principais receitas e despesas da Segurança Social está previsto um gasto de 337,8 milhões de euros com a "parcela de atualização extraordinária de pensões" que, em 2019, foi de 337,4 milhões de euros.