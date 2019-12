OE2020

Edifícios do Estado e de institutos públicos e empresas públicas do setor empresarial do Estado (SEE) vão poder candidatar-se a um programa de remoção de amianto que pode ir até 100% de financiamento.

A medida faz parte da proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), na qual se lê que "passa a estar prevista a possibilidade de acesso a financiamento a fundo perdido para intervenções de remoção de amianto em imóveis do Estado, dos institutos públicos e das empresas do SEE, com enfoque para as intervenções sinalizadas como Prioridade 1.".

O financiamento parte do Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial (FRCP) e segundo o documento são elegíveis ao apoio financeiro "as entidades públicas responsáveis pela gestão dos imóveis" desde que esses estejam ocupados e as intervenções se destinem à remoção do amianto.