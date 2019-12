OE2020

O Governo confirma a atualização salarial da função pública em 0,3% no próximo ano e compromete-se com aumentos de pelo menos 1% em 2021, segundo o Relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2020.

"O Governo comprometeu-se desde já, em sede de negociação sindical, com uma atualização salarial em 2021, igual à taxa de inflação esperada para o próximo ano", lê-se no relatório do OE2020 onde o executivo estima uma taxa de inflação de 1% no próximo ano.

"Além disso, o Governo estabelece o compromisso de que a atualização nunca será inferior a esse valor, mesmo que a taxa de inflação observada o seja. Por outro lado, se a inflação verificada em 2020 for superior à estimada, o Governo compromete-se a utilizar esse valor como referencial de atualização salarial", continua o executivo.