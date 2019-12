OE2020

As Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e as comunidades intermunicipais vão receber cerca de 6,5 milhões de euros em 2020, mais 500 mil euros do que este ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2020.

O financiamento total para as duas áreas metropolitanas e para as 21 comunidades de municípios, ao abrigo da Lei das Finanças Locais, é de 6.559.848 euros.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2020), o valor inscrito para o financiamento destas entidades foi de cerca de seis milhões de euros.