OE2020

O orçamento para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior cresce 11,9% para 2.848,1 milhões de euros, face à execução orçamental estimada para 2019, segundo o relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2020 entregue na segunda-feira no parlamento.

"A despesa total consolidada do programa orçamental da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ascende, no orçamento de 2020, a 2.848,1 milhões de euros, o que representa um crescimento de 11,9% face à estimativa de execução de 2019", segundo o texto do relatório.

A estimativa de execução orçamental para 2019 indicada pelo Governo é de 2.544,2 milhões de euros.