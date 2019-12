OE2020

A proposta de Orçamento do Estado para 2020, entregue na segunda-feira no parlamento, prevê o investimento de 22 milhões de euros no Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) no próximo ano, o que representa 26% do total do projeto.

De acordo com o documento, disponível na página da Assembleia da República na Internet, o investimento total previsto é de cerca de 85 milhões de euros, um valor próximo do que tem sido referido.

"Foi encontrada uma solução de 'metrobus' elétrico que aproveitará o investimento em infraestruturas feito até ao momento e que se constituirá num troço urbano (Alto de São João/Coimbra e Linha do Hospital) e num troço suburbano (Serpins/Alto de São João)", recorda-se na proposta.