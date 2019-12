Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou a Estratégia Local de Habitação (ELH), mas com a generalidade dos partidos políticos a consideraram que esta fica "aquém" daquilo que são as necessidades do "problema" da habitação pública e social da cidade.

A proposta, que foi aprovada, na segunda-feira, com o voto favorável do grupo municipal 'Porto, O Nosso Partido' e mereceu o voto contra do BE e a abstenção do PSD, PS, CDU e PAN, mereceu a atenção de todos os partidos políticos que, durante a sessão extraordinária desta segunda-feira, manifestaram a sua preocupação com o problema da habitação na cidade.

A primeira força política a intervir sobre a questão, que integrou uma lista de 10 pontos de ordem do dia, foi a CDU, para quem a proposta é "pouco ambiciosa".