OE2020

As obras de expansão do Metropolitano de Lisboa, orçadas num total de 210 milhões de euros, vão arrancar no segundo semestre de 2020, quando inicialmente estavam previstas para o primeiro semestre deste ano, foi hoje divulgado.

De acordo com o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2020, entregue na segunda-feira à noite no parlamento, no Metropolitano de Lisboa "será criado um anel envolvente da zona central da cidade (linha Verde), com a abertura de duas novas estações: Estrela e Santos".

Para tal, segundo a proposta do OE2020, "está previsto um investimento total de 210 milhões de euros, dos quais 46 milhões em 2020", com o início da execução da obra previsto para segundo semestre do próximo ano.