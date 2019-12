OE2020

O Governo pretende aumentar o limite máximo para a taxa reduzida de IRC de 12,5% das micro, pequenas ou médias empresas que se localizem em territórios do interior do país, de 15.000 para 25.000 euros de matéria coletável.

Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), entregue na segunda-feira na Assembleia da República, prevê-se uma alteração no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) para que seja "aplicável a taxa de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) de 12,5% aos primeiros 25.000 euros de matéria coletável" às empresas instaladas no interior do país.

Atualmente, o limite máximo ao qual se aplica a taxa reduzida de IRC é de 15.000 euros de matéria coletável para "empresas que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços em territórios do interior, que sejam qualificados como micro, pequena ou média empresa".