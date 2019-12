Actualidade

Pelo menos sete pessoas morreram nas Filipinas na sequência do sismo que atingiu no domingo a ilha de Mindanao, anunciaram hoje as autoridades em novo balanço.

O Gabinete de Defesa Civil filipino apontou ainda para a existência de 86 pessoas feridas, numa altura em que prosseguem as operações de busca e resgaste.

O sismo abalou a província de Davao del Sur, que em outubro já havia sofrido outros três eventos sísmicos, e na segunda-feira ainda foram registados vários tremores secundários que obrigaram a suspender as operações.