OE2020

A proposta de Orçamento do Estado para 2019, prevê o estabelecimento de "uma agenda para modernizar e transformar digitalmente museus, monumentos e palácios", um ano depois da aprovação do regime jurídico de autonomia de gestão dos museus.

Esta agenda, prevê o lançamento de "um programa de modernização e transformação digital dos museus, monumentos e palácios nacionais e regionais, através de medidas para a concretização e alargamento do novo modelo de gestão dos museus, de reforço do trabalho em rede e das parcerias, de adaptação às transformações digitais e de captação de investimento nacional e estrangeiro", lê-se no relatório que acompanha a proposta de lei.

Para maio de 2020, está prevista a apresentação de recomendações para medidas de políticas públicas no setor, pelo Grupo de Projeto Museus no Futuro, criado no âmbito do novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, que entrou em vigor este ano.